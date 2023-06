Bailarina potiguar Erika Rosendo encanta público com apresentação do espetáculo “Auto-retrato”

Na noite da última sexta-feira (16), o Centro de Convenções de Guamaré recebeu o belíssimo espetáculo de dança “Auto-retrato”, protagonizado pela bailarina e coreógrafa potiguar Erika Rosendo e dirigido pela professora de Dança Jussara Xavier.

O espetáculo teve entrada gratuita e classificação Livre para todos os públicos. A turnê já passou pelos estados de Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Norte. E Guamaré foi uma das poucas cidades contempladas com a apresentação, que também incluiu Martins e Natal.

O projeto foi contemplado no Prêmio Funarte de Circulação e Difusão da Dança 2022, para execução em 2023, e contou com o apoio do Ministério da Cultura e da Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC).

AUTO-RETRATO

O espetáculo “Auto-Retrato” tem o como proposta um jogo autorreflexivo, onde o corpo busca uma percepção e leitura de si, a recuperação e construção de uma identidade móvel e movente, em que a artista combina reconhecimento e estranhamento, lançando possibilidades de presença num modo pessoal chamado dança. Criado em 2008, ao longo dos anos o espetáculo foi amadurecendo junto com a intérprete, sofrendo, como ela mesma sofreu, as transformações decorrentes de um tempo que passa e deixa suas marcas, no corpo e na alma, e, muito mais, na própria percepção de si mesma.

FICHA TÉCNICA

Concepção e Direção: Jussara Xavier @jussarajxavier- Intérprete-criadora: Erika Rosendo @erirosendo- Produção executiva: Erika Rosendo e Jussara Xavier- Produção MG: Allan Keller @alankellerarte- Produção SC: Leticia Souza @leticiapleft -Produção RN: Celso Filho- Trilha sonora: Eduardo coelho @educoelhodrums – Figurino: Pablo Ramon, Caren Negrelli e Ivonete Casagrande @pabloramon @caren.negrelli @arteclara – Designer: Gabriel Silveira @silveira_gabriel- Assistente de produção: João Ortiz @joaop.ortiz- Assessoria de imprensa: Serginho de Almeida @sedealmeida.

Assecom/PMG