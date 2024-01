CÂMARA DE GUAMARÉ MANTÉM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DURANTE RECESSO PARLAMENTAR

A Câmara Municipal de Guamaré, em conformidade com o regimento interno da Casa, se encontra em recesso legislativo desde o último dia 15 de dezembro de 2023. Durante esse período, não serão realizadas as sessões ordinárias que ocorrem regularmente nas terças-feiras às 15h, horário regimental.

No entanto, é fundamental destacar que a Câmara permanece aberta e em pleno funcionamento. A equipe administrativa continua trabalhando para atender às demandas da população, receber documentos, encaminhar solicitações e realizar os trâmites administrativos necessários.

Durante o recesso, os vereadores poderão se dedicar a atividades externas, como visitas aos eleitores, capacitações e estudos, buscando aprimorar seus conhecimentos e contribuir ainda mais com o desenvolvimento do município.

Como previsto na Lei Orgânica e no artigo 3º do Regimento Interno, o Prefeito Arthur Teixeira fará a leitura da mensagem anual do Poder Executivo na abertura dos trabalhos legislativos no próximo dia 20 de fevereiro de 2024.

O recesso legislativo está previsto no regimento interno da Câmara Municipal de Guamaré, e sua finalidade é proporcionar um período onde a área administrativa planeje os próximos meses da condução dos trabalhos e também permitir que os vereadores tenham a oportunidade de se dedicar a outras atividades relacionadas ao seu mandato.

O Poder Legislativo conta ainda com os serviços de Ouvidoria e do Protocolo, que também não pararam durante o recesso das sessões, e seguem com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h – 13h às 17h.

Ressaltamos que as sessões ordinárias, extraordinárias e solenes, são transmitidas ao vivo pelo canal da Câmara no YouTube. https://cmguamare.rn.gov.br/