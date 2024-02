CÂMARA DE GUAMARÉ REALIZA DUAS SESSÕES SOLENES NESTA TERÇA-FEIRA, 20

PRIMEIRO MOMENTO – Sessão Solene – 10:00h

A Câmara Municipal de Guamaré realiza na próxima terça-feira, dia 20, às 10h, Sessão Solene para entrega de Titulo de Cidadão, e Moção Honrosa, ao senhor Alessandro Warley Candeas.

Proponente – Vereador Gustavo Henrique Miranda Santiago

Clique aqui e veja EDITAL: Edital Entrega de Titulo e Moção

SEGUNDO MOMENTO – Sessão Solene – 15:00h

A Câmara Municipal de Guamaré abre o inicio dos trabalhos legislativos do ano de 2024, com a realização de sessão solene. Oportunidade que o prefeito Arthur Teixeira, fará a leitura da mensagem anual.

Clique aqui e veja EDITAL: Edital Abertura do Ano Legislativo 2024

A sessão será presidida pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Eudes Miranda (MDB), diante dos 11 vereadores, lideranças politicas e religiosas, assessores, e o povo que deve comparecer ao plenário Ver. Luiz Gonzaga do Carmo.

As duas sessões solenes serão transmitidas ao vivo pelo canal da TV Câmara:

https://www.youtube.com/@camaramunicipaldeguamare7792

NOTA DO BLOG

Após a abertura do ano legislativo, as sessões ordinárias na câmara voltam a ser realizadas regularmente às terças-feiras, a partir das 15 horas, no Plenário da Câmara de Vereadores. Todas as sessões são abertas ao público e sempre transmitidas pelos canais oficiais do poder legislativo.