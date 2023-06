Casa de Acolhimento Caminho do Lar recebe parte das doações de alimentos arrecadados no Domingrau 3.0

Um evento promovido pela equipe do DOMINGRAU 3.0 realizado no ultimo dia 28 de maio de 2023, movimentou a cidade de Guamaré. A arena do conjunto Vila Maria foi palco de um evento ESPORTIVO e BENEFICENTE, que aqueceu o comércio local em todos os setores, e para participar, cada piloto fez a doação de 2kg de alimentos não perecível no ato da inscrição.

Todos os alimentos arrecadados tinha uma finalidade de fazer o bem sem olhar a quem. A Casa de Acolhimento Caminhos do Lar, foi um das instituições escolhida pela organização do evento para receber parte da arrecadação, 480 kg.

A coordenadora administrativa Francinalva recebeu a equipe, ela agradeceu a doação feita na tarde desta segunda-feira (05), pelo coordenador do DOMINGRAU Jonatan Dantas, e disse que em nome das crianças e adolescentes acolhidos na Casa de Acolhimento Caminhos do Lar, eram todas gratas pela boa ação.

Casa de Acolhimento Caminhos do Lar

A Instituição Casa de Acolhimento Caminhos do Lar funciona como um centro residencial temporário e transitório para pessoas que sofreram algum tipo de abandono ameaça ou se encontram em situação de rua.

Na casa essas pessoas podem recebem acolhimento e proteção até conseguirem retornar para suas famílias, ou serem encaminhadas para um novo lar ou mesmo conseguir alcançar sua própria autonomia. Hoje, cerca de 9 crianças estão acolhidas na unidade.