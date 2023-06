Flamengo vence Vasco por 4 a 1 com golaços no Maracanã

O Flamengo amassou o Vasco no 1° tempo, goleou um frágil rival por 4 a 1 em um clássico agitado dentro do Maracanã e voltou ao G6 do Campeonato Brasileiro. O resultado deixou o time de Jorge Sampaoli com 16 pontos e na 5ª posição da tabela.

A equipe de Maurício Barbieri, por outro lado, caiu para a penúltima colocação com seis pontos e, para piorar, chegou ao 8° jogo sem vitória.

Os times voltam a campo pelo Brasileirão no fim de semana. O Vasco encara o Inter em Porto Alegre no domingo (11), enquanto o Flamengo, no mesmo dia, recebe o Grêmio. Antes disto, o rubro-negro tem pela frente o Racing pela Libertadores.