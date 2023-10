Com gol de Gerson, Flamengo vence clássico contra o Vasco no Maracanã

O Flamengo venceu o clássico contra o Vasco por 1 a 0, neste domingo (22), no Maracanã, pela 28ª rodada do Brasileirão. O gol do triunfo rubro-negro foi anotado por Gerson.

Com a vitória, o Flamengo chega aos 50 pontos e assume, pelo menos temporariamente, a vice-liderança do campeonato. Já o Vasco fica com 30 pontos e está em 17º lugar, abrindo a zona de rebaixamento.