Violência: Família inteira é assassinada a tiros em São José de Mipibu

Um triplo homicídio deixou a cidade de São José de Mipibu, localizada na Região Metropolitana de Natal (RN), em choque na noite deste domingo (22). Uma família inteira foi morta por disparos fatais enquanto estava dentro de seu veículo no Centro da cidade.

O pai, identificado como Edilson Ricardo dos Santos, de 45 anos, a mãe, Jeane de Oliveira, de 32 anos, e o filho de 14 anos, Gerson de Oliveira, perderam a vida na chacina. Um outro adolescente, supostamente filho do casal, também estava no veículo e foi alvejado pelos tiros, mas sobreviveu e foi prontamente socorrido para receber atendimento médico. As informações são do Ponta Negra News.

O crime ocorreu nas proximidades da estação rodoviária do município. O caso já se encontra sob investigação pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil, que busca esclarecer as circunstâncias do ocorrido. No local do crime, várias cápsulas de munição ficaram espalhadas pelo chão, indicando a violência do ataque.

De acordo com relatos de familiares e amigos das vítimas, Edilson Ricardo dos Santos era um empresário de destaque na região, sendo proprietário de um supermercado e de um estabelecimento de venda de gás de cozinha. Parentes informaram que o triplo homicídio pode ter sido motivado por vingança, uma vez que havia ameaças contra a família, alegando que eles possuíam conexões com a morte de um rapaz na região da Lagoa do Bonfim.

A comunidade está em luto diante desta tragédia e aguarda respostas das autoridades policiais sobre o caso.

Blog Ismael Sousa