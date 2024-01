FUNCERN DIVULGA RESULTADO DAS PROVAS DO CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE GUAMARÉ

A Funcern divulgou nesta quarta-feira (24) o resultado das provas objetivas do concurso público da Prefeitura Municipal de Guamaré, realizado em 14 de janeiro de 2024, conforme EDITAL 001/2023.

As vagas são oferecidas para contratação imediata e cadastro reserva e estão disponíveis no site da Funcern (www.funcern.br) também: o gabarito oficial definitivo e respostas aos recursos impetrados pelos candidatos, na área do inscrito.

Com a divulgação do resultado final, o próximo passo agora é a homologação do concurso por parte do prefeito. O prazo de validade, contado a partir da homologação, será de dois anos.

Clique aqui e confira os nomes: Aprovados