PREFEITO DE MACAU FEZ REUNIÃO COM O MP PARA CONTRATAR BANDA GRAFITH PARA O CARNAVAL, MAS O ÓRGÃO MOSTROU QUE HÁ IMPEDIMENTOS JUDICIAIS

Pouco se sabe dos bastidores do Carnaval 2024 da cidade de Macau, mas o blogueiro Leandro de Souza, trouxe com exclusividade uma informação privilegiada.

Ainda durante a etapa de contratações das bandas o prefeito de Macau solicitou uma reunião com o Ministério Público e nela informou o interesse de contratar a Banda Grafith para tocar no mela mela do maior e melhor Carnaval de rua do RN.

O representante do Ministério Publico foi categórico em afirmar, que a banda não poderia ser contratada nem pela prefeitura de Macau e nem pela Prefeitura de Guamaré, isso porque em carnavais de gestões passadas foram realizadas contratações da banda com superfaturamento, segundo o Ministério Publico, pelo prefeito da época.

Para se ter uma ideia a prefeitura de Macau chegava a pagar a 13 anos atrás o valor de 150 mil reais pela contratação da banda para tocar no Carnaval, mesmo valor que a prefeitura de Macau iria contratar a mesma banda para tocar nesse Carnaval de 2024. Ficando claro assim para o MP que havia graves irregularidades nas contratações do passado, no mínimo um superfaturamento segundo o Ministério Publico.

A representante do Ministério Público inclusive disponibilizou a decisão judicial de 2015 onde o Tribunal de Justiça através do Desembargador Glauber Rêgo determina que a Banda Grafith está proibida de participar de processo licitatório e de contratar com as prefeituras de Macau e Guamaré/RN.

As pessoas costumam falar que será difícil Macau ter os grandes carnavais que tinha no passado, e isso é verdade, e a culpa é exclusivamente daqueles que se aproveitaram para fazer mal uso do dinheiro público em benefício próprio em detrimento da população.

Se a população sente falta dos carnavais grandiosos do passado deve cobrar e responsabilizar aqueles que no passado cometeram irregularidades.

Hoje Macau continua com a tradição do seu Carnaval de rua com atrações nacionais e reconhecidas em todo o estado. E também com seus polos carnavalescos culturais onde se prioriza os artistas locais como é o caso da Praia de Camapum e da Praça do Frevo.

Fácil não será. Mas o Carnaval de Macau nunca irá morrer, e nunca irá acabar.

Por Leandro de Souza