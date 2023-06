Convite: Arraiá do HMLM acontece dia 29 de junho

Os servidores da Secretaria Municipal de Saúde de Guamaré estão convidados a participar do ARRAIÁ DO HMLM, que será realizado no próximo dia 29 de junho, a partir das 20 horas, no espaço Largo das Dunas localizado na comunidade de Lagoa Doce.

Vai ter canjica, mungunzá, bolo de milho, macaxeira e outras iguarias da culinária regional. Os servidores da saúde serão agraciados com brincadeiras, apresentação de forró pé de serra com três atrações: Titico e Hélio Show, Elias do Raio X, e Emiliano de Paula

Haverá quadrilha junina matuta, onde cada um puxará seu par e ninguém pode ficar parado. Vai ser imperdível!