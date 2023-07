CONVITE: FESTA DE NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES

Com o tema: “Mãe dos Navegantes Vocacionada da Graça e da Missão” a Paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Guamaré, vai celebrar os festejos em honra de Nossa Senhora dos Navegantes, padroeira dos pescadores, marisqueiras e marítimos.

Os festejos acontecem no período de 8 à 15 de agosto de 2023, tendo diariamente dentro da programação, ofício de Nossa Senhora, reza do terço, santa missa, e na parte social funcionamento de barracas com venda de comidas após a celebração.

A Virgem Maria com o título de Navegantes é celebrada em Guamaré a mais de seis décadas e tem lugar especial no coração dos Guamareenses.