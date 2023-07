A fofoca morre quando chega aos ouvidos da pessoa inteligente

Por Maria Gabriela

O carrossel costuma girar sempre da mesma forma e assim funciona a fofoca, sempre existe um hipócrita que cria a mesma para que o fofoqueiro a espalhe e o ingênuo acredite sem resistência.

A diferença de um carrossel para a fofoca é que o carrossel nunca vai parar de girar, mas a fofoca sim, esta pode parar de se disseminar, basta que ela chegue aos ouvidos de um inteligente, que tem o coração vacinado e não atende e nem responde a coisas que não fazem sentido.

A língua aparentemente é um órgão bem frágil, mas, no entanto é forte o suficiente para machucar e envenenar as pessoas. Em muitos casos, a fofoca dá uma espécie de poder para aqueles que a pratica. As pessoas que fazem isso encaram a fofoca como um modo de sair da rotina e se distrair como se seu ato não fosse afetar ninguém…

É exatamente por esse motivo que costumo dizer que os fofoqueiros não sabem ser feliz. Eles ocupam o seu tempo a camuflar as suas amarguras e tristezas em tarefas inúteis e supérfluas com as quais invalidam inutilmente a sua autoestima.

Por outro lado quem dedica o seu tempo a aprimorar-se a se mesmo não tem tempo para se quer criticar os outros, quanto mais inventar fofocas.

Por isso é importante que sejamos mentes pensantes e inteligentes para que possamos criar uma barreira para freiar a maldade e não deixar aquela fagulha de fogo se espalhar, ela que almeja formar um incêndio e sempre levar alguém com ela.

A sabedoria popular sempre nos disse que para quebrar uma sequência, basta remover o elo. Temos que ser íntegros, transparentes e não alimentar jamais esse tipo de atitude que se espalha como um vírus.

As más línguas vão sempre nos acompanhar, de uma forma ou de outra, então o melhor a fazer é tentar evitar que sejamos uma delas, sabendo diferencia uma fofoca de algo que é verdade e as vezes nossos olhos não que enxergar. Fofocas são para pessoas inferiores e a informação é para ouvidos sábios, basta você decidir de que lado ficará!