Areia Branca: ação conjunta do MPRN e PM captura condenado pelo sequestro da irmã do jogador Hulk

Uma ação conjunta do Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) e da Polícia Militar resultou na localização e prisão de um homem condenado pelo sequestro de uma irmã do jogador de futebol Hulk, que atualmente defende o Atlético-MG.

José Eliton Melo dos Santos é condenado a 5 anos e 6 meses de prisão e estava cumprindo pena no regime semiaberto com medidas cautelares impostas pela Justiça da Paraíba. Ele foi localizado após uma ação de inteligência do MPRN neste domingo (9), em Areia Branca.

A ação de inteligência envolveu a agência de inteligência da PM e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Oeste (Gaeco). A irmã do atleta foi sequestrada na Paraíba, em abril de 2013. José Eliton Melo dos Santos descumpriu a sentença e estava foragido da Justiça. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto.

Após ser localizado pelo MPRN, a PM foi acionada e cumpriu o mandado de prisão. José Eliton Melo dos Santos foi levado para a delegacia da Polícia Civil de plantão em Mossoró e, em seguida, foi encaminhado para a cadeia pública. Ele está à disposição da Justiça paraibana.

Fonte: MPRN