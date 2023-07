SINDSERG DISPONIBILIZA ATENDIMENTO JURÍDICO GRATUITO PRESENCIAL NESTA TERÇA-FEIRA, 11

O Presidente do SINDSERG, Edson Rocha, informa aos servidores que nesta terça-feira (11), haverá atendimento da Assessoria Jurídica do SINDSERG com o escritório do Dr. Liécio Nogueira.

Os atendimentos serão realizados apenas em Guamaré – Local de Atendimento: Rua Monsenhor José Tibúrcio, 423 – Em frente à loja do Chiquinho.

Horário: das 9h às 12h e das 13h30min – Entre em contato e agende seu atendimento: (84) 999251404.