Câmara de Guamaré oferece aulas de ballet e dança contemporânea

A Câmara Municipal de Guamaré por meio da Escola de Artes do Legislativo está ofertando vagas para aulas gratuitas de ballet e dança contemporânea.

As inscrições são presenciais e os interessados devem se dirigir ao prédio sede do Poder Legislativo no período de 10 a 31 de julho. As vagas são limitadas e serão preenchidas por crianças e adolescentes do sexo masculino e feminino, na faixa etária dos 07 aos 17 anos.

Com informações: Assecom/CMG.