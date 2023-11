Copa do Mundo garante oitava Bola de Ouro para o craque argentino Lionel Messi

Por Folhapress

Lionel Messi levou, pela oitava vez, a Bola de Ouro. A cerimônia da tradicional premiação da revista France Football, que aponta o melhor jogador do mundo, cumpriu a expectativa e coroou novamente o craque argentino.

O atleta de 36 anos já havia sido laureado em 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 e 2021. São três troféus a mais do que os recebidos pelo português Cristiano Ronaldo, aclamado cinco vezes (2008, 2013, 2014, 2016 e 2017).

Não foi o desempenho de Messi no Paris Saint-Germain que o credenciou à Bola de Ouro, referente à temporada 2022/23. Ele até ganhou o Campeonato Francês, algo quase protocolar, mas teve participação relativamente discreta antes de se despedir e se transferir para o Inter Miami, dos Estados Unidos.

O craque, porém, fez muito com a camisa da Argentina. Em dezembro, no Qatar, enfim alcançou a glória maior na Copa do Mundo. Marcou sete gols, dois deles na decisão contra a França, e levantou o troféu que tanto buscou ao longo da carreira.

Uma carreira que lhe rendeu, já nos Estados Unidos, o recorde de conquistas no futebol em nível profissional. Ele chegou à América do Norte levando o Inter Miami ao primeiro título de sua história e alcançou seu 42º.

A antes inexpressiva equipe da Flórida se tornou conhecida. E o uniforme rosa com o número 10 virou uma febre mundial, com uma demanda de que a fabricante Adidas, patrocinadora também do craque, não consegue dar conta.

O brasileiro Vinicius Junior, do Real Madrid, ficou em sexto na eleição de melhor jogador pela France Football. O astro da seleção brasileira recebeu o Prêmio Sócrates, voltado a ações sociais promovidas por jogadores de futebol.

O Bola de Ouro elegeu ainda o goleiro Emiliano Martínez como o melhor da posição na temporada. O brasileiro Ederson, do Manchester City, também concorria ao prêmio.

Entre as mulheres, a eleita melhor jogadora da temporada pela premiação da France Football foi a espanhola Aitana Bonmatí, do Barcelona. Ela havia sido eleita a melhor jogadora da Copa do Mundo de 2022 da Austrália e da Nova Zelândia na campanha vitoriosa da seleção da Espanha.