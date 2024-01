DANIEL SE SOMA A TABUADA DE MOZANIEL; E ACEITA CONVITE DE SER CANDIDATO A VEREADOR EM GUAMARÉ

O atual vereador Daniel Monte (SD), mas conhecido por Daniel do Sub, aceitou o convite do ex-prefeito de Guamaré, Mozaniel Rodrigues (PP), para ser candidato a vereador nas eleições deste ano em Guamaré.

Mozaniel teve um bate-papo agradável com o jovem vereador e sua mãe Efigênia Monte, ele disse que: “De pronto e com muita energia Daniel aceitou o convite e agora oficialmente é pré-candidato a vereador aonde irá em busca da sua reeleição”. Comentou.

O filho do saudoso João Pedro Filho – em memória, usou sua página no instagram para divulgar a pré-candidatura de Daniel Monte. Um soldado de guerra que lutará na linha de frente junto com Mozaniel e toda militância.

Eis a publicação:

Olá Pessoal!

Em visita a família do vereador Daniel do Sub e a sua mãe Efigênia, pudemos rememorar muitos momentos e lutas políticas nas quais estivemos juntos.

Foi um momento especial onde conversamos sobre vários assuntos, e claro, não podia faltar os assuntos políticos.

Daniel do Sub é o vereador mais jovem da Câmara de Guamaré, está em seu primeiro mandato e apesar do grande assédio político, sempre se manteve leal e fiel aos seus ideias.

E por acreditar no trabalho e na capacidade do vereador Daniel, o convidei para colocar seu nome à disposição mais uma vez como pré-candidato a vereador, em uma futura composição política.

De pronto e com muita energia Daniel aceitou o convite e agora oficialmente é pré-candidato a vereador onde irá em busca da reeleição.

Agradeço a Efigênia, ao vereador Daniel e toda a sua família pela excelente recepção e pela boa conversa recheada de recordações.

Mozaniel Rodrigues

Clique aqui e veja o vídeo: