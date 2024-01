BANDIDOS FURTAM 800 METROS DE CABOS DE ENERGIA EM GROSSOS

Cerca de 800 metros de cabos de energia de média tensão foram furtados dos postes da comunidade de Serra de Grossos, em Grossos, na região da Costa Branca, na madrugada da quinta-feira (17), às 3h37, segundo a companhia de distribuição de energia do Rio Grande do Norte.

O furto de onze vãos (800 metros) de cabos da rede de média tensão interrompeu o fornecimento de energia para 178 unidades consumidoras. Com intervenção da empresa, 134 imóveis voltaram a ter abastecimento de energia cerca de duas horas depois, às 5h34. Os demais, somente às 12h18.

“A Neoenergia Cosern fez as devidas comunicações à autoridade policial através da abertura de um Boletim de Ocorrência”, informou a empresa em comunicado à imprensa.

Ao longo de 2023, furtos de cabos e outros componentes da rede elétrica afetaram cerca de 38 mil residências, hospitais, escolas, delegacias, além do serviço de abastecimento de água, provedores de internet e outros serviços, segundo a companhia.

Esse tipo de ação criminosa acontece em todas as regiões do estado, com frequência maior na Costa Branca, prejudicando inclusive o funcionamento das salinas, uma das principais atividades industriais da região, segundo a empresa.

“No total, o Centro de Operações Integradas da distribuidora registrou 889 faltas de energia elétrica provocadas pelos furtos entre janeiro e dezembro de 2023. Somado ao prejuízo da Neoenergia Cosern para repor os condutores e outros equipamentos furtados, sempre no menor tempo possível, está o transtorno para a sociedade de ficar sem energia enquanto os cabos são repostos”, informou a empresa.

Em linha reta, os cabos de energia elétrica furtados em todo o estado de janeiro a dezembro somaram 35 quilômetros – distância equivalente ao trajeto entre Natal e Ceará-Mirim – cidade da região metropolitana da capital.

G1/RN