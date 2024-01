PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DO RN NA TV: ASSISTA DESFILES DAS ESCOLAS DE SAMBA COM MAIS QUALIDADE DE SOM E IMAGEM

Saiba como melhorar o sinal da sua televisão de graça

Uma das maiores festas da cultura brasileira se aproxima. Neste ano, os “Unidos do Sofá” poderão curtir os desfiles das escolas de samba e as atrações de Carnaval com imagem mais nítida e som de qualidade superior com a nova parabólica digital.

Para não perder nenhum minuto do Carnaval, é preciso substituir o aparelho antigo pela nova parabólica digital o quanto antes. Em breve, as parabólicas tradicionais deixarão de funcionar. Isso significa que quem não fizer a substituição pela nova parabólica digital não conseguirá mais assistir à TV.

A instalação do kit com a nova parabólica digital é gratuita. Todo o processo é realizado pela Siga Antenado, entidade não governamental e sem fins lucrativos responsável pela substituição das antenas no país. Para agendar a troca e ser contemplado com o benefício é preciso estar inscrito em algum programa social do Governo Federal e ter uma parabólica antiga instalada e funcionando. O beneficiário deve entrar em contato pelo número 0800-729-2404 ou pelo site sigaantenado.com.br. Moradores de todos os 92 municípios do Rio de Janeiro já podem realizar o agendamento.

O CEO da Siga Antenado, Leandro Guerra, alerta para que usuários de parabólica tradicional façam a substituição da antena o mais rápido possível. “A nova parabólica digital oferece melhor qualidade de imagem e de som e programação regional. E o sinal vai continuar sendo gratuito, como sempre foi”, afirma. “É muito importante que as pessoas procurem nossos canais de atendimento o quanto antes para saber se têm direito ao kit gratuito”.

Famílias que utilizam sistemas de transmissão para assistir à televisão, como antena digital espinha de peixe (instalada no telhado da casa), antena digital interna e TV por assinatura, mesmo que beneficiárias de programas sociais, não estão enquadradas nas exigências para receber o kit gratuito com a nova parabólica digital.

Programação

No primeiro dia de desfiles, 11 de fevereiro, entrarão no sambódromo da Sapucaí as escolas: Porto da Pedra, Beija-Flor, Salgueiro, Grande Rio, Tijuca e Imperatriz. No dia 12, desfilarão Mocidade, Portela, Vila, Mangueira, Tuiuti e Viradouro.

Nos canais locais, o telespectador poderá acompanhar os flashes dos carnavais mais animados do Rio Grande do Norte, como a programação dos desfiles das escolas de samba de Natal, os polos carnavalescos da capital, além dos carnavais de Pirangi, Caicó, Apodi, Macau e Areia Branca (interior do RN). A folia nas praias do litoral norte e sul do Estado também será vista pela telinha da TV nas coberturas das TVs locais.

Sobre a Siga Antenado

Siga Antenado é o nome fantasia da EAF (Entidade Administradora da Faixa), criada por determinação da Anatel. É a entidade responsável por apoiar a população durante a migração do sinal de TV utilizado pelas parabólicas tradicionais (Banda C) para o sinal das parabólicas digitais (Banda Ku). A Siga Antenado é formada pelas operadoras Claro, TIM e Vivo, que foram as vencedoras dos blocos nacionais do leilão do 5G, com as licenças da faixa 3,5 GHz.