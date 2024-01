OBRA DE RECONSTRUÇÃO DA RN 401 MUDARÁ A HISTÓRIA DE GUAMARÉ

Não podemos jamais negar que um sonho antigo da população de Guamaré começa a se tonar realidade, quem passa hoje pela rodovia já pode constatar com seus próprios olhos, homens e máquinas trabalhando a todo vapor na obra de reconstrução da RN 401 – João Pedro Filho.

Trata-se de uma rodovia com aproximadamente 23 km de extensão, que se encontra com a malha asfáltica esburacada, mas com o inicio das obras o pesadelo dos buracos será daqui a quatro meses coisa do passado. A obra tem previsão para conclusão de 120 dias.

A restauração da rodovia está sendo executada de mãos dadas através de uma parceria entre Governo do RN, Prefeitura de Guamaré e a empresa 3R Petroleum. O investimento total desta parceria será de aproximadamente R$ 27 milhões.

A estrada é de extrema importância para a economia local e Estadual por se tratar de caminho de escoação de produção agrícola e de petróleo e gás, sendo a porta de entrada da cidade para atividades turísticas.

A RN é a única rodovia responsável por toda escoação de petróleo e gás, com diversos veículos de cargas pesadas com combustível, que sai do polo da Petrobrás com destino a Natal, e outros estados diariamente.

Nota do Blog

Uma obra tão sonhada pela população guamareense e que com a conclusão mudará a história de Guamaré. A via ganhará um novo asfalto com alargamento, o trecho será todo reconstruído, com acostamento e sinalização, ofertando mais segurança aos condutores que passam pela rodovia.

Veja mais fotos clicando em cima da imagem para poder ampliá-las: