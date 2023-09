Desfile cívico encerra Semana da Pátria em Guamaré

A Prefeitura Municipal de Guamaré celebrou o feriado nacional da Independência do Brasil, realizando o mais tradicional ato de amor à pátria, o desfile cívico. O evento aconteceu na manhã desta quinta-feira (07) e reuniu a população guamareense, secretários e vereadores em frente ao Palácio Luiz Virgílio de Brito. O prefeito Arthur Teixeira, a vice-prefeita Eliane Guedes, e o vereador Dedezinho hastearam as bandeiras, dando início a solenidade. Em seu discurso, o prefeito enalteceu a data e o tema escolhido: “Brava gente brasileira”. “É com o mesmo sentimento dos nossos antepassados que estamos aqui irredutíveis, unidos olhando para o progresso da nossa cidade. E vamos vencer toda e qualquer dificuldade com a mesma bravura que eles”, ressaltou.

O desfile cívico encerrou a programação da Semana da Pátria, que iniciou no dia 1º e pela primeira vez, levou o desfile para todas as comunidades. As escolas de forma brilhante desfilaram em suas próprias localidades, um ato de inclusão e valorização das comunidades, com a ampla participação das famílias.

O evento apresentou os 18 Centros de Educação Municipais, as equipes gestoras dos centros de educação, o Polo UAB e projetos. O pelotão da Segurança Pública, composto pelas tropas da Guarda Municipal e da Defesa Civil, as viaturas da Polícia Militar, Polícia Civil e da Defesa Civil abrilhantaram o desfile, exibindo a organização e robustez das forças de segurança que atuam no município.

A Filarmônica de Guamaré e as Bandas Marciais Vicente Ferreira de Brito e JM Rodrigues foram um espetáculo à parte. Atuaram incansavelmente ao longo de duas semanas de atividades cívicas em todas as comunidades de Guamaré, levando alegria, profissionalismo e cultura à população.

A Prefeitura de Guamaré, sob o comando do prefeito Arthur Teixeira, mantém na Secretaria de Educação: 18 escolas, 8 projetos, 3 bandas, mostrando que a educação se faz além das paredes das escolas. As bandas municipais contam com total apoio da prefeitura, desde a aquisição dos instrumentos, como também uniformes, transporte e profissionais capacitados para conduzir os grupos. Em 2023, a educação de Guamaré chega de forma ampla, em toda a extensão territorial do município, escolas e projetos chegam às áreas urbanas e rurais.

Assecom/PMG

Veja mais fotos clicando em cima das imagens para poder ampliá-las: