Dia de festa para o empresário Ítalo Câmara

Ainda a tempo, o sábado chega com sabor de festa com bolo, refrigerantes e muitos doces para comemorar mais uma primavera do empresário do Grupo Ferragens Pai e Filhos, ítalo Câmara.

O filho mais velho de Erinaldo e Claudia amanhece com nova idade, e recebe homenagens nas primeiras horas do dia de um montão de amigos conquistado ao longo dos anos.

Ele comemora a passagem de mais uma data impar em sua vida ao lado da sua família e amigos, e merece do blog e de todos os clientes do Grupo Ferragens Pai e Filhos coros de parabéns!

Parabéns hoje, felicidades sempre!