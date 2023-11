Flamengo vence o Red Bull Bragantino e entra de vez na briga pelo título do Brasileirão

O Flamengo segue vivo na disputa pelo título do Brasileirão! Na noite desta quinta-feira (23), em partida adiada da 30ª rodada, os cariocas venceram duelo direto contra o Red Bull Bragantino por 1 a 0 no Maracanã com belo gol de Arrascaeta.

O resultado coloca o Rubro-Negro de volta no G-4 e mais vivo do que nunca na disputa pelo título, apenas dois pontos atrás do Palmeiras, enquanto o Massa Bruta fica com três pontos a menos que o líder.