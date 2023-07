Dia de festa para o vereador Carlos Câmara

Ainda a tempo, hoje é dia de festa com coros de parabéns para o vereador Carlos Câmara, o pequeno gigante.

Ele comemora esta data impar de sua vida ao lado da sua família, amigos e militância, e merece de público do portal e do povo guamareense coros de parabéns por mais um aniversário.

Com base sólida em todo município construída ao longo de sua vida publica, base esta fruto do reconhecimento do trabalho prestado como legitimo representante do povo na câmara municipal.

Parabéns hoje, felicidades sempre!