Guamaré terá R$165 mil via Lei Paulo Gustavo destinados ao Setor Cultural

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura através da Coordenação de Cultura comemora a aprovação do Plano de Ação apresentado ao Ministério da Cultura. A notícia da aprovação saiu nesta terça-feira (04), o plano foi apresentado no dia 28 de junho. “Uma excelente notícia para todos que fazem cultura no nosso município, esse recurso vem beneficiar diretamente muitos segmentos culturais, com destaque para o audiovisual”, comemora o secretário de Educação e Cultura, Renato Dantas.

A Coordenação de Cultura formatou o plano em parceria com os artistas e fazedores de cultura de Guamaré. No primeiro momento foi apresentado a Lei Complementar 195/2022 que definiu o repasse de recursos da para o custeio de ações voltadas ao audiovisual e às demais áreas da cultura. O plano foi elaborado beneficia artistas, movimentos culturais do audiovisual, artes cênicas, música, cultura popular, artesanato, literatura entre outros ficou da seguinte forma:

Art, 6º – inciso I – Produção de audiovisual

02 Videoclipes – R$ 7.000,00 cada

02 Curta-metragem – R$ 11.714,12 cada

02 Média-metragem R$ 25.000,00 cada

Totalizando: R$ 87.428,24

Art. 6º – Inciso II Apoio a Salas de Cinema

Chamamento público para implantação de Cinema itinerante – R$ 19.984,07

Art. 6º – Inciso III Formação e qualificação em audiovisual

-Chamamento Público para contratação de empresa especializada em Formação e qualificação em audiovisual e Elaboração de Projetos culturais – R$ 10.033.29

Art. 8º – Demais áreas da Cultura

02 Projetos de Artes Cênicas (teatro, dança, circo) – R$ 7.000,00 cada

02 Projetos de Cultura Popular (Boi de Reis, quadrilhas, capoeira e etc…) R$ 6.000,00 cada

01 Projeto de Música – R$ 5.000,00

02 Projetos de Literatura – 3.287,80 cada

01 Projeto de Mostra de Artesanato – R$ 10.000,00

Totalizando R$ 47.575,61

Fonte: Assecom/PMG