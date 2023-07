Prefeito Arthur Teixeira entrega uniformes para toda a rede municipal de ensino

O Prefeito Arthur Teixeira realizou na manhã desta quarta-feira (05), no Centro de Convenções de Guamaré, a solenidade de entrega do fardamento escolar. O investimento de quase R$400 mil reais beneficia cerca de 4 mil alunos de toda a rede municipal de ensino. “Mais uma conquista importante para os alunos, para os pais e para a equipe que faz a educação de Guamaré. O prefeito pontuou ainda algumas das ações já implementadas ao longo deste um ano e meio de gestão. “A ampliação de turmas de EJA, ampliação do programa ProArte que chega agora em todas as escolas da zona rural e a bolsa do ensino superior que auxilia 50 estudantes universitários de Guamaré com R$750 mensais. Entregamos uma escola nova em Salina da Cruz, Antônio Theodorico e as reformas das escolas Luíz Cândido Alves, no assentamento Umarizeiro e Mon Senhor José Tibúrcio em Lagoa Seca, estamos realizando muitas ações significativas, priorizando a educação”, pontuou.

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura preparou um cronograma de entrega. Os alunos da educação infantil e do ensino fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) receberão seu uniforme nas unidades de ensino. “Hoje concluímos mais essa missão dada pelo prefeito Arthur, entregar o fardamento escolar para todos os estudantes de Guamaré. Essa é mais uma ação assertiva que estão sendo desenvolvidas com o único objetivo, fazer com que a educação de Guamaré cresça de forma continuada”, ressaltou o secretário de Educação, Renato Dantas.

A Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, resolveu criar um novo e moderno sistema de identidade visual para as unidades escolares da Rede Municipal de Educação. Rede essa que possui atualmente 18(dezoito) unidades que atendem, anualmente, cerca de 4 mil estudantes.

Atualmente as 18 escolas são organizadas conforme sua etapa principal de atendimento. Sendo elas:

– Educação Infantil(Creche Níveis I e II, e Pré-Escola I e II)

– Ensino Fundamental I – Anos Iniciais(do 1º ao 5º ano)

– Ensino Fundamental II – Anos Finais(do 6º ao 9º ano)

– Educação de Jovens e Adultos – EJA (do 2º ao 5º período)

Além da Educação Especial (que está presente em praticamente todas as etapas e os alunos são integrados nas demais modalidades) e da Educação do Campo (gerida pelo Centro Municipal de Ensino Rural Professor Darcy Ribeiro, que atende Educação Infantil e anos iniciais, além de EJA, nas 8 escolas localizadas nos assentamentos e comunidade rurais).

Durante o evento foi apresentada a comunicação visual da educação que busca padronizar a comunicação das unidades, evitando ruído de comunicação e criando uma identidade própria dos estudantes com a sua escola. Além de buscar atender a uma demanda do próprio Plano Municipal de Educação(PME).

Para isso foi criada a marca do CENTRO DE EDUCAÇÃO DE GUAMARÉ, que padroniza a nomenclatura das unidades escolares e destacando o nome do município. Na nova identidade visual escolar, as cores (primárias e secundárias) foram selecionadas ligando às modalidades e as etapas de ensino, da seguinte forma:

O Amarelo representa a Educação Infantil por ser uma cor mais alegre, com mais energia e ser mais vinculada à primeira infância;

O Azul ficou com o Ensino Fundamental II – Anos Finais por ser uma cor mais sóbria, segura e confiável. Mais jovem, com uma variação de tonalidades que permite brincar de forma mais elegante e diversa.

Já o Verde, por ser a mistura entre o Amarelo e o Azul, foi utilizada para a etapa de transição entre as duas anteriores, sendo assim os Anos Iniciais do Ensino Fundamental recebeu essa cor.

O Vermelho ficou para a Educação do Campo e a Educação de Jovens e Adultos(EJA), até por ser uma cor mais utilizada para chamar a atenção e essas modalidades fazem parte do rol de políticas públicas que demandam uma atenção específica.

Apesar de cores distintas, os Centros Municipais de Educação possuem uma marca única que representa toda a Rede Municipal de Educação de Guamaré. Um padrão visual e de marca que identifica que cada unidade dessa é um Centro de Educação de Guamaré. Faz parte da mesma rede, do mesmo conceito educacional. O que gradativamente está sendo inserido no material didático, na infraestrutura escolar e agora também no fardamento.

Além das cores, foi criado um ícone gráfico para representar a rede. Portanto, a marca principal carrega um lápis, símbolo inequívoco da educação no imaginário popular, sendo formado por uma forma gráfica que lembra as letras C e E, mimetizando o ícone do acerto e as iniciais de Centro de Educação. O conceito é ser uma marca menos formal, e criar uma marca mais flexível, orgânica, jovem e atraente para o seu público-alvo que é composto basicamente por crianças e adolescentes.

Fonte: Assecom/PMG