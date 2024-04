EDINOR ALBUQUERQUE: “CHEGOU A HORA DE MOSTRAR QUE QUEM ESCOLHE É O POVO!”

O vereador Edinor Albuquerque (Podemos) usou suas redes sociais para fazer um desabafo acerca das perseguições políticas, que segundo ele estão ocorrendo por parte do Poder Executivo de Guamaré.

O atuante e vigilante parlamentar começou a pagar o preço por ter abandonado o governo, em consequência de sua decisão, simpatizantes do vereador que trabalham no atual governo estão sofrendo constrangimentos, ameaças, abusos e exonerações.

É preciso destacar que, em sua integralidade, os servidores que há muito acompanham a situação, estão sendo acuados por pura divergência política.

Veja na integra a publicação:

“Bom dia, gostaria de expressar o que os nossos eleitores que estão trabalhando na gestão atual, estão passando nesse momento, estão sendo pressionados a todo custo. Aliciados sem nenhum respeito por partes dos que representam o governo… não se olha mais o profissional e sim se vai dizer que não vota mais com o vereador Edinor ou será demitido! Dês profundo respeito com os que eles elegem como frágeis! Hora de mostrar que quem ESCOLHE É O POVO. E esses detentores do poder publico ou sanguessugas que nem eleitos foram, vivem na sombra dos seus pra amedrontar e aterrorizar pessoas que levantam todos os dias pra realizarem seus trabalhos dignamente. Peço aos que não dependem dessa força opressora, do gabinete do ódio que sejam junto com nosso vereador a voz que está presa nas suas gargantas e em seus corações. Estamos muito perto da libertação do nosso povo! Por isso que o gabinete do ódio e todos que dele fazem parte estão desesperados!”.

A Bíblia diz que Moisés foi escolhido por Deus para liderar a saída dos hebreus do Egito, onde eram escravos, rumo à terra prometida de Canaã.

É preciso fé.