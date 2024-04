PREFEITO ALLYSON TEM GESTÃO APROVADA POR 79,14% DOS MOSSOROENSES

O prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, tem a gestão aprovada por 79,14% da população mossoroense. É o que revela a pesquisa divulgada nesta quarta-feira (17), pelo Instituto DataVero e Rádio 93 FM de Mossoró.

De acordo com os números do DataVero, 43,38% dos mossoroenses consideram a gestão do prefeito Allyson como boa, 27,48% como excelente e 20,86 como regular.

A pesquisa quantitativa da DataVero foi contratada pela 93 FM, Nossa TV e Portal o Mossoroense e registrada em 10/04/2024 sob o número de identificação: TSE nº RN-00041/2024.

Realizada entre os dias 13 e 14 de abril, a pesquisa ouviu 600 entrevistados para saber intenção de votos nas eleições de 2024 para prefeito e vereador. A pesquisa tem o nível de confiança de 95% e a margem de erro de três pontos percentuais.