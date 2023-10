Eleição para o Conselho Tutelar de Guamaré será realizada neste domingo

Neste domingo, 1º de outubro, será realizada eleição para a escolha dos novos conselheiros tutelares de Guamaré.

Todo cidadão com mais de 16 anos e título de eleitor registrado no município pode ir às urnas e escolher os próximos membros do colegiado que atua na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes.

O eleitor deve se apresentar no local de votação munido de documento de identidade ou outro documento equivalente com foto e também com o número do título de eleitor e zona eleitoral.

A votação se dará em urna cedida pelo Tribunal Regional Eleitoral, com a indicação do nome e respectivo número do candidato.

O voto é sigiloso e o eleitor votará em uma cabine privativa, apenas uma vez e em um único candidato.

A eleição será realizada das 8h às 17h, em duas escolas municipais.

Veja nome e número dos candidatos:

Nego de Siri – nº 01

Aninha – nº 02

Pryscila – nº 03

Arison – nº 04

Edymara – nº 05

Eleilde – nº 06

Greyce – nº 07

Ianca – nº 08

Irani – nº 09

Jaqueline – nº 17

Paulinho – nº 20

Emilliano – nº 24

Keila – nº 25

Leandro – nº 26

Lenildo – nº 31

Mirela – nº 32

Manoel – nº 34

Telma – nº 37

Ricardo – nº 38

Wendel – nº 39

Wilka – nº 41

Locais de votação

Guamaré: Escola Municipal Benvinda Nunes Teixeira

Baixa do Meio: Escola Municipal Profª. Maria Madalena da Silva