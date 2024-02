ELEIÇÕES 2024: CHEGOU A HORA DA ONÇA BEBER ÁGUA!

Já dizia meu avô que o ano só começa depois do Carnaval, e no mundo político o pensamento não é diferente. Aqui na terra do ouro negro, os dias de rei momo acabaram, e daqui pra frente será política pura.

O que se sabe até o momento é que os partidos e as lideranças politicas da cidade começam a pisar no acelerador, cada um de seu jeito, visando às eleições de outubro deste ano. Os que estão no poder não querem sair, e os que estão do lado de fora querem entrar.

O blog tomou conhecimento que há vários encontros marcados já neste final de semana, e nosso portal está de ouvidos no chão, para contar histórias reais do cenário político. O leitor irá comparar nossas matérias e fazer seu juízo de valor.

A janela partidária abre no inicio do mês de março, e daí começa as definições dos partidos e dos candidatos que pretendem uma vaga no legislativo ou executivo. Será que haverá mudanças?

Nesta articulação há quem afirme que nomes bem conhecido do cenário politico devem ficar de fora, outros entrarão pela porta da frente. O total de vagas por coligação é limitada, será que haverá um salve quem puder?

De uma coisa é fato…

“Chegou a hora da onça beber água!”, pois reuniões e encontros se intensificarão nos próximos dias. Cada grupo politico procura a todo custo se fortalecer, e a maioria do povo irá escolher quem será o novo prefeito, e os novos vereadores para os próximos 4 anos.