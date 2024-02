MACAU: CARNAVAL DE RUA COM TRADIÇÃO E MUITA ANIMAÇÃO EM 2024

A Prefeitura de Macau garantiu a tradição do bom e animado carnaval de rua em 2024. A programação oficial teve início no sábado (10) nos polos Camapum, Mela-Mela e Praça da Conceição, encerrando nas primeiras horas da madrugada de hoje (14), no Polo do Frevo na Praça da Conceição.

A tradicional folia do circuito do Mela-Mela arrastou multidões pelas ruas da cidade, ao som do trio elétrico Ovny, contratado pela prefeitura, dos paredões e um trio-pranchão, que puxaram os blocos Agora Deu, Torô Torô e Caça Cabaço. André Luvi e a banda Nagibe comandaram o último arrastão do mela, na noite da terça-feira (13).

“Macau realizou um carnaval de paz e animado e isso nos deixa muito feliz, porque os foliões macauenses acreditaram na festa e juntamente com os visitantes protagonizaram um espetáculo de alegria nas ruas”, declarou o prefeito José Antônio de Menezes.

Carnaval para toda a família

Durante os quatro dias de folia, blocos alternativos, escolas de samba e o bloquinho Cordão da Fantasia desfilaram pelas ruas da cidade, atraindo o folião que gosta de brincar o carnaval de tradição. A Secretaria Municipal de Assistência Social comandou os bloquinhos da Melhor Idade e do Serviço de Convivência que atende crianças e adolescentes.

Estrutura

Além da contratação de trio elétrico, artistas e bandas, orquestras de frevo e grupos musicais da cidade, a prefeitura disponibilizou uma estrutura de palcos, banheiros químicos e reforçou a iluminação pública no circuito do mela-mela.

Bombeiros civis, guarda municipal, DMUT e um efetivo extra da polícia militar trabalharam em sintonia para garantir a segurança do folião. A secretaria municipal de saúde assegurou a presença de duas ambulâncias no circuito do mela-mela e de uma unidade médica móvel nos três polos.

Com informações Assecom/PMM