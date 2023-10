Eleições adiadas para conselhos tutelares em Natal e mais duas cidades do RN são confirmadas para 29 de outubro

Portal G1/RN

As eleições para o Conselho Tutelar em Natal, Ceará-Mirim e Areia Branca tiveram a nova data confirmada e vão acontecer no próximo dia 29 de outubro, um domingo. O horário de votação é das 8h às 17h (veja dicas mais abaixo).

A nova data já era prevista, mas o novo cronograma foi publicado pela Comissão Especial Eleitoral do Processo de Escolha para Conselheiros Tutelares na edição desta sexta-feira (13) do Diário Oficial do Município de Natal.

Prevista inicialmente para acontecer no dia 1º de outubro – como em todo o país -, a eleição em Natal foi adiada por problemas na distribuição de urnas. O adiamento foi recomendado pelo Ministério Público do RN após eleitores enfrentarem problemas na votação.

O mesmo problema aconteceu em Ceará-Mirim e Areia Branca, o que culminou também com os adiamentos. Das três cidades, apenas Natal possui mais que um Conselho Tutelar.

A resolução publicada informa que novamente a votação vai utilizar as urnas eletrônicas fornecidas pelo Tribunal Regional Eleitoral do RN (TRE-RN). Em caso de falhas técnicas, que impossibilitem o funcionamento das urnas eletrônicas, a votação será feita de forma manual, “com urnas de lona, cabines de votação e cadernos de eleitores alistados”.

A mesa receptora será composta em cada sessão por três membros: presidente, mesário e secretário.

A apuração vai ocorrer logo após o encerramento da votação, em local previamente definido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança (Comdica), mediante contagem final dos boletins de urnas extraídos de cada urna eletrônica.

Quem pode votar?

Para votar é necessário ser maior de 16 anos, ter título de eleitor e domicílio eleitoral no município. O voto é secreto, direto, facultativo e só é permitido escolher um candidato.

O que levar no dia da eleição?

No dia da eleição é importante levar um documento original oficial com foto ou o e-título.

Como consultar o local de votação?

A consulta pode ser feita via Whatsapp, pelo número ☎️3654-5050.