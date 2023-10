Areia Branca: Homem é morto a tiros dentro de casa na zona rural da cidade

Um homem de 42 anos foi morto a tiros na madrugada da ultima quarta-feira (05) em sua residência na Rua do São José, na comunidade de São Cristóvão, em Areia Branca, na região Costa Branca do Rio Grande do Norte. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi identificada como Antônio Cardoso de Oliveira, de 42 anos, conhecido como Batalha.

De acordo com a PM, por volta das 00h45m, um indivíduo armado com uma espingarda calibre 12 invadiu a casa da vítima e o rendeu, procurando pelo seu sobrinho. Como não encontrou o alvo, o criminoso disparou várias vezes contra Batalha, que morreu no local. Os familiares da vítima foram obrigados a se virar de costas e não conseguiram identificar o autor dos disparos.

A Polícia Civil e o Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP) foram acionados para realizar a perícia e a remoção do corpo. A motivação e a autoria do crime ainda são desconhecidas. A PM realizou diligências na área, mas não localizou nenhum suspeito.

Facho de Grossos