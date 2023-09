Em Guamaré, Educação e Saúde andam juntas com o Programa Saúde na Escola

Ao longo desta semana, as crianças dos Centros de Educação de Guamaré receberam a visita de profissionais de Saúde Bucal com atividades interativas sobre escovação, bons hábitos de higiene bucal e aplicação de flúor.

O Programa Saúde na Escola (PSE) é uma estratégia integrada permanente da Saúde e Educação para o desenvolvimento da cidadania e da qualificação das políticas públicas brasileiras. Durante a ação os estudantes receberam um kit contendo escola de dentes, creme dental e fio dental.

O programa é uma parceria do Governo Federal e a Prefeitura de Guamaré que contribui para a formação integral dos estudantes por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, enfrentando as vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino.

A Prefeitura de Guamaré oferta atendimento odontológico em todas as Unidades Básicas de Saúde distribuídas em toda a extensão territorial do município, que realizam procedimentos de limpeza de tártaro, restaurações; aplicação de flúor. Pacientes com deficiência ou casos mais graves são encaminhados para o Centro Especializado em Odontologia (CEO/Guamaré).

Assecom/PMG