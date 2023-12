Empresa 3R financiará mais de 50% da obra de reconstrução da RN-401 em Guamaré

A empresa 3R PETROLEUM desde que assumiu o Polo da Petrobras em Guamaré, sabe da importância da RN-401 para o município e para o Estado. Uma extensão de 23 km que liga Guamaré a BR 406.

Não podemos deixar de destacar que a recuperação da malha rodoviária é essencial, diante da grande necessidade de boas estradas, para garantir condições de trafegabilidade e segurança na rodovia 401 – João Pedro Filho.

A estrada é de extrema importância para a economia local e Estadual por se tratar de caminho de escoação de produção agrícola e de petróleo e gás, sendo a porta de entrada da cidade para atividades turísticas.

Neste via transita diariamente diversos veículos de cargas pesadas com combustível, que sai do polo da 3R com destino a Natal, e outros estados diariamente, mas há muitos anos se encontra abandonada e esquecida pelo Estado.

Com visão futurista a 3R PETROLEUM visa investir e aumentar a produção de barris, hoje estimada em 45mil barris por dia, além de investir em toda infraestrutura, marítima, bem como a terrestre como é o caso da RN-401, que liga até ativo industrial.

Na estrada que já foi motivos de várias matérias em blogs e sites a nível estadual, a impressa nunca foi omissa das vidas que foram ceifadas, e os prejuízos irreparáveis causados por más condições da rodovia. Diariamente 100 a 120 carretas trafegando na RN com derivados do Petróleo dentre outros produtos.

Razão que a empresa 3R PETROLEUM irá investir na restauração da RN 401 cerca de R$ 12 milhões, em parceria com o Governo do Estado e Prefeitura de Guamaré. Vale ressaltar que a rodovia é de total responsabilidade do Governo do Estado, sendo de responsabilidade do município de investir cerca de 3,6, o Governo do Estado com 8,4km e o restante, ou seja, a maior parte mais de 50% com a 3R.

A obra foi licitada em R$ 19.304.668,78 milhões. A empresa 3R comprometeu-se a contribuir com sua parte durante os primeiros três meses, sendo a primeira parcela já paga neste mês de dezembro de 2023. Ou seja, se não fosse à empresa 3R certamente essa obra penduraria mais algumas décadas, embora no último dia 15 de dezembro o munícipio e o Estado, festejaram numa solenidade a assinatura da ordem de serviço para inicio da obra, sem destaque no evento ao maior responsável e o pai da estrada, a empresa 3R.

Confesso que ainda estou igual a São Tomé, precisando ver para crer, mas ficarei aqui na torcida com a mesma esperança da população que de fato a obra seja feita em tempo, que não fiquem pelo o caminho igual à estrada do Minhoto, ou gastando com topografia.

Enquanto as máquinas não chegam para iniciar a tão sonhada e esperada obra, vou ficar aqui no meu cantinho dando milhos aos meus bombos, agradecendo antecipadamente de público em nome da população de Guamaré a Empresa 3R por ajudar a concretizar essa obra que pendurava décadas.

Quando a obra foi iniciada em janeiro de 2024 conforme prometida, e concluída em tempo, serei o primeiro a aplaudir!