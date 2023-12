Eudes Miranda: Compromisso com a união, transparência e austeridade!

Presidente da Câmara Municipal de Guamaré, o vereador Eudes Miranda fecha o ano de 2023 com o sentimento de dever cumprido, diante das obrigações que o cargo lhe impõe, quanto gestor da Casa do Povo e parlamentar.

Na declaração abaixo, Eudes abre o coração e fala dos sentimentos que leva para 2024.

Terminado o exercício fiscal do Poder Legislativo, nesta última quinta-feira de 2023, é com muita satisfação que concluímos um ano de muita austeridade e união, isso compreendendo que a união se resume no respeito aos contrários e na humildade de recuar para evoluir e avançar para alcançar os objetivos, e a austeridade para manter o equilíbrio e os bons resultados, sim, isso mesmo, foi um ano importante em que bons aliados se mantiveram e novos vieram se unir aos ideais de união e austeridade, outros decidiram seguir caminhos diferentes dos nossos ideais, mas não perdem nosso respeito, e foi essa a direção do Legislativo de Guamaré, respeitar e ouvir, ouvimos mais, sentimos muito mais, e nessa sensibilidade fizemos sempre o melhor, sempre querendo e lutando para acertar, com mais transparência com a consolidação do processo eletrônico, as reuniões semanais da Mesa Diretora deixando a gestão mais transparente e participativa.

Tivemos também a chegada da TV câmara, enfatizando muito mais as ações dos legisladores do município. Muitos foram os resultados exitosos, isso impulsionado pelos meus pares que sempre estiveram atentos ao clamor popular, fazendo um legislativo autêntico e altaneiro.

Agradeço a todos que se somaram a gestão pública, servidores, políticos, cidadãos em geral, e em especial minha família e meu guru e amigo irmão Hélio de mundinho, destacando que a devolução de 1,241 milhão de reais ao município do orçamento da Câmara Municipal, nesta data, é mais uma vitória de nossa gestão que contribui para o nosso município ter êxito nas metas econômicas, assim somos nós, ficcionados em colaborar com o exemplar prefeito municipal Arthur Teixeira, um jovem de talento e fibra, que diante de tantos desafios triunfa com a verdade e a simplicidade.

Até breve, quando retornarmos com as sessões e deliberações, obrigado a todos, e um feliz ano novo de muitas vitórias.

Eudes Miranda

Presidente

Fonte: Assecom/Câmara de Guamaré