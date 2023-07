Encontro das Mulheres MARavilhosas

Um dia para homenagear as pescadoras, marisqueiras e as mulheres dos pescadores do nosso município. Em alusão ao Dia do Pescador, celebrado no dia 29 de junho, a Secretaria Municipal de Pesca realizou uma tarde de atividades com essas mulheres.

A programação contou com brincadeiras, pescaria, sorteio de brindes e muita alegria! “Gestos assim promovem a valorização dessas mulheres, fortalecem a autoestima e aproximam a gestão da comunidade”, explica a secretária de Pesca, Silvone Almeida.

Assecom/PMG