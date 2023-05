Escrita feita em guardanapo revela possível chapa de oposição para as eleições de 2024 em Guamaré

Observar o que acontece ao redor do cenário politico e transpor para o papel, não falta inspiração nos fatos que nos cercam, mesmo que essa pretensão ou desejo seja escrito no guardanapo de papel.

Foi exatamente o que aconteceu antes da última sessão ordinária, quando o vereador Tiago de Berg, escreveu numa folha de guardanapo a possível chapa da oposição visando às eleições de 2024 em Guamaré.

A escrita no pedaço de papel passou pelas mãos do vereador Daniel do Sub e chegou até as mãos do vereador Diego de Lisete, que faz parte da base de sustentação do governo na Câmara Municipal.

O vereador recebeu, leu o escrito com ares de surpresa e deu um sorriso largo, mas o que não se sabe ainda, é o que passou na cabeça do segundo vereador mais votado nas últimas eleições ao ler o que estava escrito no papel.

Dois vereadores que estavam do lado de Diego tentaram ler o que estava escrito, mas de logo foi devolvido o papel ao interlocutor, dando uma demonstração clara que tinha posição politica, cara e lado.

Esta revelação desta possível chapa e a história desse guardanapo ainda está dando muito que falar nos bastidores da Casa legislativa e nas redes sociais.

Eu consegui ler o que estava escrito no papel e a possível chapa, mas prefiro não comentar.

Será que ainda haverá uma provável mudança no cenário politico até as convenções partidárias?

O tempo dirá!