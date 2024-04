O Flamengo vai dormir nesta quarta-feira, 10, como líder do grupo E da Copa Libertadores. O Rubro-Negro recebeu o Palestino, do Chile, para a primeira partida dentro de casa, no Maracanã. Sem grandes dificuldades, a equipe brasileira dominou o jogo e venceu a primeira no torneio continental, fazendo 2 a 0 no placar final. A liderança é momentânea e Bolívar e Millonarios ainda jogam na rodada.