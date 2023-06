Flamengo goleia o Aucas e se classifica em segundo no grupo A da Libertadores

O Flamengo goleou o Aucas por 4 a 0 na noite desta quarta-feira (28), no Maracanã, pela sexta rodada do grupo A da Conmebol Libertadores 2023. Pedro, Léo Pereira e Bruno Henrique marcaram para o Rubro-Negro no primeiro tempo. Victor Hugo fechou o placar na segunda etapa, garantindo a vaga nas oitavas de final da competição.

Com o resultado, o Flamengo chegou a onze pontos e avançou para o mata-mata na segunda posição do grupo A. O Racing também goleou o Ñublense por 4 a 0 e se classificou em primeiro com 13 pontos. Sendo assim, o Rubro-Negro vai decidir o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores como visitante.