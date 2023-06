Prefeitura de Guamaré realiza a 9ª Conferência Municipal de Assistência Social

A Reconstrução do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) é o tema central que permeia as discussões da 9ª Conferência Municipal de Assistência Social de Guamaré. A solenidade de abertura aconteceu na noite desta terça-feira (27), no Centro de Convenções da cidade e reuniu autoridades como o prefeito Arthur Teixeira, o deputado estadual Hermano Morais, o secretário adjunto de Estado do RN da Assistência Social, Adriano Oliveira, secretários municipais, vereadores e membros que integram a rede de Assistência Social.

Em seu discurso, o prefeito Arthur Teixeira falou sobre a escolha da gestão em manter todos os programas da Assistência Social diante da significativa queda da receita municipal. “Sabemos o impacto dessas ações na vida dos cidadãos guamareenses, como o Renda Cidadã, o restaurante popular e todas as ações que chegam diretamente à casa das pessoas”, ressaltou o chefe do executivo municipal.

O evento contou com a palestra magna “Reconstrução do SUAS – O SUAS que temos e o que queremos” ministrada por Margareth Alves Dallaruvera, presidente do Conselho Nacional da Assistência Social. “A participação da comunidade, do prefeito e dos representantes do legislativo na Conferência Municipal de Guamaré, me chamou muita atenção e me deixou muito feliz e lisonjeada em participar deste momento de reconstrução das políticas públicas da Assistência Social”, enfatizou Margareth Dallaruvera, Presidente do Conselho Nacional de Assistência Social.

Assecom/PMG

