Vereador Diego de Lisete emite nota de pesar pelo falecimento de Joseli Gomes

Com essa foto, onde você estava tão feliz, é que eu faço essa singela homenagem e me despeço de você, minha amiga Joseli.

Os momentos de alegria e sorriso no rosto ao seu lado estão marcados. Você foi uma guerreira que lutou bravamente contra essa doença devastadora, mas foi vencida pelo cansaço.

Durante a visita que fizemos a você no Hospital Manoel Lucas de Miranda, assim como a última visita já no Hospital Luiz Antônio, onde mesmo debilitada me reconheceu e conversamos um pouco, são momentos que ficarão marcadas em minha memória.

Em todos os momentos, mesmo batalhando pela vida, sempre víamos a força e vontade de viver da GUERREIRA JOSELI.

Peço a Deus que nesse momento dê muita força e conforte os seus filhos @daayanyg e Deivinho, assim como todos os demais familiares.

Descanse em paz, minha amiga Joseli.