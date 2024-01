GALINHOS EXPORTA CRAQUES DE BEACH SOCCER PARA O MUNDO E SE CONSAGRAM CAMPEÕES BRASILEIRO

Não podemos jamais negar que a cidade de Galinhos, a única península do estado do Rio Grande do Norte, continua formando craques, atletas de Beach Soccer, e exportando para o mundo para serem campeões.

O exemplo vem dos Galinhenses Zé Lucas e Alisson, que foram convocados pela Seleção Brasileira Beach Soccer, e deram um show no futebol de areia vestindo a camisa do Brasil.

A seleção Brasileira venceu o Paraguai por 4 a 2 com 100% de aproveitamento. Os gols da vitória foram marcados no fim do terceiro período, faturando o Desafio Internacional de Futebol de Areia neste domingo (28).

A cidade de Touros/RN foi também representada pelo o Atleta Edson Hulk. A final do campeonato foi realizada no Parque Praia do Sol, na represa de Guarapiranga, em São Paulo.

A cidade da ilha está em festa e orgulhosa pela grande conquista, e pelos os seus atletas da gema que representou Galinhos, o estado do RN e o Brasil com tanto orgulho, vencendo no peito e na raça.

O prefeito de Galinhos, Francinaldo Cruz, mas conhecido por irmão Naldo, disse que estava muito feliz por ver os filhos da terra defender e representar sua cidade e o Brasil em campo, no campeonato internacional e serem campões. “Queremos parabenizar os galinhenses @ze_lucas10 e @alisson_beachsoccer_, e o atleta @edsonhulk94 de Touros, por mais uma conquista. Estamos todos muito orgulhosos! Comentou.