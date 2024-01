GALINHOS: PREFEITURA DIVULGA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL 2024

Uma programação completa e gratuita promovida pela Prefeitura de Galinhos, através da Secretaria Municipal de Turismo. A festa do povo na Ilha acontece durante o período de 10 a 13 de fevereiro.

Uma festa que vai movimentar a única península do estado do Rio Grande do Norte, atraindo visitantes e turistas de variadas regiões. Serão 4 dias de muita festa e alegria.

Confira a programação: