TRAGÉDIA EM SÃO MIGUEL: CAPOTAMENTO DEIXA TRÊS JOVENS MORTAS

Três jovens perderam a vida em um grave acidente de trânsito na noite deste domingo, 21. Letícia Hellen Freitas, Vitória Cesário e Lowrrana C. de Bessa Freitas perderam suas vidas entre as cidades de São Miguel-RN e Pereiros-CE. O sinistro aconteceu por volta das 22 horas. As informações são da página @grupocidadao190.

As vítimas, todas residentes em São Miguel, haviam partido rumo à cidade de Pereiros quando o veículo em que estavam perdeu o controle, resultando em um capotamento. O trágico acidente aconteceu na curva perigosa na comunidade de Alto da Lagartixa.

Do acidente, duas jovens morreram no local, enquanto a terceira veio a falecer a caminho do hospital na ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Seguindo o protocolo padrão, a Polícia Civil está encarregada de investigar as circunstâncias que levaram ao acidente, por meio de um Inquérito Policial. O acidente chocou a pequena cidade São Miguel.