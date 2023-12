Guamaré terá orçamento público de quase R$ 271 milhões para 2024

A Câmara de Guamaré aprovou na ultima sessão do ano neste mês de dezembro, a votação do orçamento do Município para o ano de 2024 no valor de R$: 270.697.465,00 (duzentos e setenta milhões, seiscentos e noventa e sete mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais).

Fato esse que é de extrema relevância para toda população Guamareense, uma vez que lá estão fixadas as receitas, despesas e programas a serem realizados durante este ano que se inicia na próxima segunda-feira, dia 1º.

O planejamento do município é uma das vitais importâncias do orçamento público, pois é nesse que poderemos constatar se aquele programa prometido será executado, se aquelas obras serão realizadas, quais os investimentos na saúde, educação, moradia, saneamento básico e etc.

O orçamento público é semelhante a um orçamento familiar, ou seja, uma família sabe quanto recebe mensalmente e quanto poderá gastar, se gastar mais do que recebe, consequentemente irá ocorrer um desequilíbrio nas contas, já que se gastou mais do que recebeu.

Isso também ocorre com as contas públicas e, diante disso, é que no orçamento estará fixada a estimativa de receita e de despesa para determinado ano, buscando um equilíbrio nas contas públicas.

Apesar de um meio eficiente para controle da despesa pública, a participação da população é ínfima, seja por falta de informação sobre o orçamento, seja por desinteresse.

Se essa interação não ocorre, não há que se falar em República Democrática, onde se governa pelo povo e para o povo, haja vista inexistir a participação desses no governo. Por fim, é dever constitucional do Poder Público dar total publicidade ao orçamento e sua execução.