PMM publica edital de concurso com mais de 300 vagas para área da Saúde

A Prefeitura de Mossoró publicou o edital de concurso público para a área da Saúde. O certame é destinado ao preenchimento de 330 vagas imediatas em cargos de níveis superior, técnico e médio, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). O documento está publicado na edição desta sexta-feira (29) do Diário Oficial de Mossoró (DOM).

Estão sendo ofertadas ainda 1.650 vagas para cadastro de reserva. As vagas estão distribuídas para os cargos de Agente Comunitário de Saúde, Agente de Combate às Endemias, Técnico em Podologia, Técnico de Enfermagem, Técnico de Laboratório, Técnico em Raio-X, Técnico em Saúde Bucal, Técnico de Segurança do Trabalho, Assistente Social, Biólogo, Biomédico, Cirurgião Dentista, Cirurgião Dentista Buco-Maxilo Facial, Cirurgião Dentista Endodontista, Cirurgião Dentista Especialista em PNE, Cirurgião Dentista Estomatologista.

E ainda: Educador Físico, Enfermeiro, Enfermeiro do Trabalho, Enfermeiro Intensivista, Enfermeiro Sanitarista, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Farmacêutico, Farmacêutico-Bioquímico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico Otorrinolaringologista, Médico Clínico Geral, Médico Oftalmologista, Médico Sanitarista, Nutricionista, Pedagogo, Psicólogo, Psicopedagogo, Terapeuta Ocupacional e Veterinário.

A remuneração inicial varia de R$ 1.545,94 a R$ 4.211,17. As inscrições serão abertas no dia 2 de janeiro de 2024, seguindo até 5 de fevereiro, no site do Idecan, banca responsável pela execução do certame. As provas objetivas serão aplicadas no dia 10 de março. Há reserva de vagas para Pessoas com Deficiência e autodeclaradas negras, conforme disposto no edital. O documento também detalha as possibilidades de isenção da taxa de inscrições, de acordo com as legislações em vigor, inclusive a Lei Municipal nº 4.075/2023.

Todos os detalhes do edital podem ser conferidos AQUI.