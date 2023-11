Guardiões da Noite: Polícia Militar reforça segurança nas madrugadas em Guamaré

A 1ª CIPM, através do 3º Pelotão de Polícia Militar de Guamaré, tem intensificado as abordagens policiais no período noturno. Com isso a população pode se sentir mais segura nas ruas durante a noite e enquanto repousam em suas residências.

A Polícia Militar de Guamaré está pronta 24h para defender a população de nossa cidade, e deixa o seu telefone a disposição para acontecimentos suspeitos por onde a população pode ficar a vontade em denunciar.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do WhatsApp ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.