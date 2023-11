UBS 3 e 4 da comunidade de Baixa do Meio promove ação de conscientização sobre o câncer de mama

As UBS 3 e 4 de Baixa do Meio, por meio da Secretaria Municipal de Saúde de Guamaré, promoveram durante esta semana encontros, atividades e atendimentos de Conscientização e Prevenção acerca do Câncer de Mama.

Além das rodas de conversa com as médicas e enfermeiras, foram ofertados serviços de consulta médica para avaliação e agendamento de mamografia, ventosaterapia, atendimento psicológico e também consultas de exames citopatológicos do colo do útero (preventivo) e testes rápidos.

Depois do câncer de pele, o câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres, em todo o mundo. O diagnóstico precoce por meio dos exames de rotina, é a melhor forma de detectar a doença no início com possibilidades mais assertivas de cura. A mamografia é recomendada a partir dos 40 anos para mulheres que não tenham histórico familiar da doença, é o melhor exame para detectar o tumor no estágio inicial.

Assecom/PMG