HELDER ACEITA CONVITE DE MOZANIEL; E SERÁ CANDIDATO A VEREADOR EM GUAMARÉ

O ex-prefeito de Guamaré, Mozaniel Rodrigues (PP), convidou oficialmente o empresário e amigo da família de João Pedro Filho, Helder Oliveira, para ser pré-candidato a vereador nas eleições deste ano em Guamaré.

“Eu reconheço sua fidelidade, respeito e amizade que você sempre teve com meu pai, comigo e com minha família. Meu irmão, eu preciso de uma pessoa que nos represente como pré-candidato a vereador aqui em Guamaré, razão que eu vim aqui conversar com você e sua família, externar o convite para nos ajudar, porque a cidade precisa ser reconstruída, e você na câmara tem muito a nos ajudar a reconstruir Guamaré”. Disse Mozaniel.

Por sua vez, Helder aceitou o convite, ao dizer: “Meu irmão, meu amigo, pensando em nosso povo, pensando em Guamaré, a minha respostar é sim, meu amigo, pode contar comigo”. finalizou.

Mozaniel usou sua página no instagram para divulgar a pré-candidatura de Helder Oliveira, e disse que se Deus e o povo permitir, Guamaré terá em 2025 mais um LEGÍTIMO e amigo da família de João Pedro Filho na Câmara Municipal.

Ter ao nosso lado amigos que não te abandonam em meio às lutas, faz toda diferença em qualquer caminhada.

Estive num bate-papo agradável com nosso amigo Hélder, onde pudemos conversar muito sobre Guamaré e seu futuro.

Hélder sempre foi um grande amigo do meu pai e esteve ao nosso lado em diversas batalhas por uma Guamaré melhor e justa para o nosso povo.

Hélder é empresário, ex-vereador, ex-presidente da Câmara de Guamaré, ex-secretário muncipal e acima de tudo um homem comprometido com o desenvolvimento e com um futuro promissor para nosso município.

Com essas qualidades e na confiança de que podemos ter um excelente representante na Câmara Municipal de Guamaré, convidei Hélder para ser pré-candidato e tive a honra de receber um sim como resposta.

Obrigado, Hélder!

